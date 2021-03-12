新制勞退、國保共23億海外投資委外 富達等5業者得標

政府打炒房出重手，行政院會11日通過「房地合一」所得稅法修正草案，堪稱「房地合一稅2.0版」，不只修正「短期持有」的定義，使得五年內買賣的案件都得被課重稅，預售屋買賣也納入課稅範圍。不只建商及炒房客哀鴻遍野，會不會使得一般房地產投資也跟著急凍？買賣房屋在什麼樣情況下，會被課到重稅？民眾的諸多疑問，為您一一解答。

2021-03-12 16:31