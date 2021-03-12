快訊

抗議周休二日月砍逾1萬薪 台鐵清明連假車站恐鬧空城

恐嚇北捷殺人嫌落網 還嗆要在台中市府放炸彈

新制勞退、國保共23億海外投資委外 富達等5業者得標

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動基金運用局今（12）日公告，今年全球多元資產型委任共計23億美元國外委任案，已完成遴選程序，由富達國際（Fidelity International），摩根資產管理、Ninety One UK Limited、Schroder Investment Management Limited、T. Rowe Price Japan, Inc.等五家業者得標。

勞動基金運用局是在去年10月底公告2021年度第一次國外委任投資遴選。其中全球多元資產型委任，則共計23億美元。其中新制勞工退休基金預計委任20億美元，共委任5家業者，每家業者之委任額度為4億美元；國民年金保險基金預計委任3億美元，共委任5家業者，每家業者之委任額度為0.6億美元。

勞金局表示，全球多元資產型受託機構之評選程序已於今日辦理完成，由五家受託機構取得簽約資格。

國民年金保險 勞動基金

延伸閱讀

南桃園人口快速成長 勞保局新設中壢服務站

勞金局前局長調職仍督導勞金局 藍委：真有心改革？

105億元沒人領！ 3.2萬家公司 勞退舊制未結清

勞金局新局長蘇郁卿：讓同仁以在此工作為榮

相關新聞

工研院攜手中油 簽署地下探勘技術深化合作意向書

在經濟部能源局支持下，工研院攜手台灣中油公司於今（11）日簽署「臺灣地熱區地下探勘技術深化及資訊交流合作意向書（MOU）...

現在不推囤房稅 財政部說明5大理由

學者指出以房租轉嫁等理由不推囤房稅不合邏輯，並認為房地合一稅及囤房稅要同時實施，才能有效遏止炒房。財政部今強調，不推囤房...

一張照片19億、一則推文7千萬！新創資產NFT在夯什麼

一種名為「不可替代代幣」（NFT）的新形態資產近來暴紅，它可以是數位藝術作品、會動的NBA精華片段球員卡，甚至是有史以來第一則推文。NFT與比特幣一樣應用區塊鏈技術，因此無法被複製偽造，相當於「數位紀念幣」極具收藏價值，也是與一般加密貨幣最大的不同點。

「房地合一稅2.0」打擊炒房 Q&A一次看懂自身權益

政府打炒房出重手，行政院會11日通過「房地合一」所得稅法修正草案，堪稱「房地合一稅2.0版」，不只修正「短期持有」的定義，使得五年內買賣的案件都得被課重稅，預售屋買賣也納入課稅範圍。不只建商及炒房客哀鴻遍野，會不會使得一般房地產投資也跟著急凍？買賣房屋在什麼樣情況下，會被課到重稅？民眾的諸多疑問，為您一一解答。

小心違法！資本額逾1億公司未給加班費 5月起加重罰鍰

勞動部近日修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，從5月1日起，凡上市上櫃公司或資本額超過1億元以上的企業，若未依法給...

政院拍板房地合一2.0打炒房 房仲：民眾比較中意這招

行政院會昨拍板房地合一2.0，囤房稅則以擔心傷及無辜、轉嫁租金，臨時喊卡。中信房屋指出，根據民調，對於政府各種打擊炒房作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。