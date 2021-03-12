新制勞退、國保共23億海外投資委外 富達等5業者得標
勞動基金運用局今（12）日公告，今年全球多元資產型委任共計23億美元國外委任案，已完成遴選程序，由富達國際（Fidelity International），摩根資產管理、Ninety One UK Limited、Schroder Investment Management Limited、T. Rowe Price Japan, Inc.等五家業者得標。
勞動基金運用局是在去年10月底公告2021年度第一次國外委任投資遴選。其中全球多元資產型委任，則共計23億美元。其中新制勞工退休基金預計委任20億美元，共委任5家業者，每家業者之委任額度為4億美元；國民年金保險基金預計委任3億美元，共委任5家業者，每家業者之委任額度為0.6億美元。
勞金局表示，全球多元資產型受託機構之評選程序已於今日辦理完成，由五家受託機構取得簽約資格。
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