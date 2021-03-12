全球經濟復甦 三大產業最看好自身營收

資誠聯合會計師事務所本周發布《2021全球企業領袖調查報告》，展望今年度各大產業營收，工業製造、零售及金融業等三大產業的CEO們，對於自家一年內營收最具信心；從全球尺度來看，高達76%企業領袖們認為，2021年全球經濟成長值得期待。

為瞭解企業領袖對於疫後時代的信心程度，資誠表示，在今年1月到2月期間，PwC聯盟共針對全球超過5,000個企業進行調查，並擷選其中1,700多位具代表性的企業作統計，台灣也有數十家企業CEO為全球樣本。

報告顯示，高達76%的全球企業領袖對今年全球經濟成長抱持樂觀態度，尤其是美國、德國、英國等企業CEO，對此尤其樂觀；有趣的是，在台灣方面，卻只有56%企業領袖表達如此樂觀的態度。

本計畫主持人、資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，這意味著負責作出投資決定的企業領袖們，相信全球疫苗的快速發展和普及，有望讓全球經濟成長恢復動能。

周建宏指出，台灣CEO們雖然對經濟成長的態度雖然相對全球保守，但其實樂觀比例也創下歷年調查以來的最高紀錄，關鍵因素在於台灣去年經濟表現正成長、全年出口外銷也開紅盤，故當全球期待今年經濟「谷底反彈」時，台灣CEO們的態度才會較和緩。

本次調查另一項重點，在於不同產業別對於自身營收成長的信心，報告內容指出，在台灣方面，對自身近12個月營收成長最有信心的三大產業，分別為工業製造與汽車產業（31%）、零售業（27%）和金融服務產業（24%）的CEO們；總體而言，因為受惠於台商資金回流、防疫有成等利多因素，約有21%台灣企業領袖，對未來一年自身營收，抱持高度信心。

在新冠肺炎疫情、美中貿易戰的趨勢下，全球貿易版圖也稍有流動，本次調查當中，美國已經被全球CEO們視為未來一年內，影響企業成長最重要的國家或市場，35%全球企業領袖認為美國是最重要市場，其次為中國大陸，被28%企業視為最主要市場。

周建宏表示，對台灣企業而言，雖然CEO們最重視的仍是中國大陸市場（60%）、但美國市場對台企的重視程度也出現提升（54%），二方重視度差距逐漸縮小，趨勢與全球調查一致。