現在不推囤房稅 財政部說明5大理由

學者指出以房租轉嫁等理由不推囤房稅不合邏輯，並認為房地合一稅及囤房稅要同時實施，才能有效遏止炒房。財政部今強調，不推囤房稅主要基於5大理由，衝擊層面大，為避免影響一般購屋者及租屋者生活負擔，必須審慎。

財政部表示，囤房稅如果要推動，首先是對於囤房定義困難且複雜度高，現行房屋稅對於非自住住家用房屋係按「縣(市)歸戶」課徵，由地方政府視實際情形在法定稅率範圍內規定徵收率。

目前台北市就該類房屋訂定差別稅率，該市轄內的區域發展差距小，適用上無爭議。但若擴大到不同縣市，因城鄉差異大，例如，台北市與台東縣的房屋，如果要均按相同標準課徵，恐引發爭議。又需考量繼承的持分房屋是否算1戶，及持有戶數達幾戶(應否考量面積大小等)才算囤房等問題，複雜度高。

第二，房屋稅額易轉嫁予承租人，考量租屋市場的房東多為相對優勢，如對房屋課徵較高持有稅，將提高房東持有成本，房屋可能將增額稅負轉嫁給承租人，甚至造成加碼超額轉嫁情形，反致租金上漲，對剛就業的青年或經濟弱勢者，增加其生活負擔。

第三，城鄉的房屋價格差距大，例如台北市1間房屋價上億元，其價值可能超過南部數間房屋的總價值，要訂定全國統一標準不易；第四，對於資金雄厚的屋主，增加持有稅，無法促使其釋出(出售或出租)房屋，以增加市場房屋的供給量；第五，依據韓國25輪打房政策的經驗，加重持有稅抑制房價及囤房的效果不彰。

另針對學者建議房地合一稅及囤房稅應同時實施，財政部也表示，因應近期部分地區有不當炒作房地產的問題，行政院已就相關部會業管盤點各項可行調控措施，包括金融監管、不動產管理及租稅政策措施，分短、中長期循序漸進推動，為防杜所有權人藉由將房屋分割為小坪數，規避房屋稅負，已擬具「房屋稅條例」修正草案，其中第15條增訂第1項第9款「適用住家房屋現值在10萬元以下免徵標準的條件，以自然人持有全國3戶為限，排除非屬自然人(例如:法人)適用」，草案正預告中，等完成預告程序後，將陳報行政院核轉立法院審議。

財政部強調，囤房稅屬中長期措施，將持續對於可能衍生的問題或爭議，就非自住住家用房屋精確統計資料，以及對租屋者及住宅房屋供需可能產生的影響等層面蒐集各界意見，審慎評估，政府目標「不是打房，是打炒房」，所推出對策必須精準有效，才能落實居住正義並防杜不當炒作及投機行為。