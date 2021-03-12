向日本東京看齊 經濟部拚2031年漏水率低於10％

水情議題持續受到關注，經濟部水利署今（12）日表示，除了做好抗旱期間的水資源統籌節水調度措施外，也將在2031年達到漏水率降至10%的目標，而政府近一年以來抗旱措施重要目的就是要減緩衝擊，目前更已進入抗旱最關鍵的時刻。

針對漏水率改善一事，水利署指出，其改善工作並非一蹴可成。以日本東京為例，從1960年的23%，經過50年的努力，到2010年的降至到3%漏水率。台灣也將持續進行檢修漏作業及老舊管線汰換，並建置自來水管網基本資料及水壓管理操作模式，以降低其漏水機率。

此外，有關外界關心水價合理化議題，水利署今日也回應表示，因涉及民生相關問題，且須配合國內經濟發展來循序推動，水利署將會審慎處理，而台灣水資源分配，水利署也密切掌握及規劃，尤其抗旱期間水資源統籌節水調度措施，有通盤考量。

水利署並指出，過去10年間農業年用水變化介於113億噸至132億噸之間，農業用水約占全台用水量約七成左右，以2019年農業用水量約為118.8億噸，為全台用水量167.4億噸的71%。目前農業用水量主要來自河川引水；取自水庫水量約11億噸，約佔整體農業用水量10%。

其中，各主要水庫有供應灌溉用水佔該水庫全年用水量約四~八成，統計2019年用水資料，石門水庫農業用水約佔五成、明德水庫約六成、石岡壩約四成、烏山頭水庫約八成。

水利署強調，全球氣候變遷頻傳，近年台灣不降雨日數增加及豐枯降雨差異愈加明顯現象發生，旱災中央應變中心加強與中央氣象局及氣象專家密切聯繫降雨預測應變，亦有長遠整體規劃。