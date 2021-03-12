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政院拍板房地合一2.0打炒房 房仲：民眾比較中意這招

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／中信房屋提供
圖／中信房屋提供

行政院會昨拍板房地合一2.0，囤房稅則以擔心傷及無辜、轉嫁租金，臨時喊卡。中信房屋指出，根據民調，對於政府各種打擊炒房作為，多數民眾認為加重課徵囤房稅最有效，如今喊卡不少人失望。

中信房屋日前調查，民眾認為政府各種打擊炒房，以加重課徵囤房稅最有效，其次為採取選擇性信用管制，另外，限購令、查紅單也有3到4成的支持率。

中信房屋研展室副理張漢超表示，多數民眾支持用囤房稅打炒房，財政部先前也提出草案，但考量囤房稅可能會殃及無辜，出現租稅轉嫁、讓租屋者租金負擔加劇，因而暫緩推動囤房稅。目前來看，想透過提高持有稅，迫使多屋者釋出閒置房產暫時無望。

張漢超指出，各政黨之前所擬定的囤房稅修正方案，多聚焦於自住與非自住差別稅率，以及持有房產數量上的累進稅率，但對多屋者而言，由於目前資金充沛、利息低，囤房稅頂多許能逼出部分槓桿運用較大的多屋者釋屋，口袋深的大戶恐不痛不癢。

張漢超表示，主計總處資料顯示，今年1月日平均貨幣總計數M1B與M2年增率分別為17.81%與8.84%，為99年5月及88年9月以來的最大增幅，可見市場上資金仍多，對多屋者有利。

炒房 中信 租金

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