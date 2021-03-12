社企、永續、供應鏈重組 台商海外投資三大發展核心

社會責任及永續經營已成為全球企業發展核心，為加強對投資海外台商的宣導，經濟部投資處將於3月23日在台大醫院國際會議中心舉辦「永續投資前進全球市場交流研討會」。分別從台商全球布局的趨勢與展望、企業永續經營發展及國際投資保護趨勢等議題進行專題演講。

經濟部投資處表示，會中將邀請中華經濟研究院副院長王健全、KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠及協合國際法律事務所律師吳必然等學者專家，進行專題演講。另外，也將邀請正崴精密、旭榮集團及環隆科技等企業代表分享在供應鏈重組下跨境管理的實務經驗。

經濟部投資處表示，近年來在全球供應鏈重組趨勢下，台商全球布局日興，海外投資對於當地投資環境、法規稅賦、勞資關係、資金及物流管理等均需全盤規劃，更需重視「環境、社會及公司治理」，提升台商企業品質及形象。

經濟部投資處強調，跨國企業在各國進行投資活動，除了追求永續發展與提升企業競爭力，對於環保、勞資關係、公共衛生、消費者權益等企業社會責任議題亦不容忽視。國際社會也期待企業能自主落實企業社會責任，對所有「利害關係人（stakeholders）」包括：企業員工、股東、消費者及投資地社群等負責。除此之外，企業在海外投資對於可能產生投資爭端的預防與解決以及投資權益保障，亦是相當重要的課題。