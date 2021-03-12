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三大因素 台美貿易順差擴大
台灣已達匯率操縱國條件，美國4月匯率報告恐將台列為匯率操縱國。經濟部昨（11）日回應，匯率是央行主管業務，此部分央行已向社會說明。但台美兩國貿易順差是受到台美產業高度互補合作，以及美中貿易戰、疫情帶動轉單效應兩大原因。經濟部說，台美產業高度互補，產業垂直分工，就像近期車用晶片議題上，兩國在半導體產業、積體電路以及汽車產業的生產分工。
再來，美中貿易戰與新冠肺炎疫情帶動轉單效應、台商回流，宅經濟也帶動電子商品需求，因此我對美出口持續成長，2020年增9.3%，累計出口金額創新高。
經濟部指出，台美的雙邊貿易關係是供應鏈互惠、互利結果，並非競爭關係。事實上，美方也希望與我國更加強供應鏈上的合作，政府間透過各種管道與美方溝通，除了說明貿易順差議題，也會強化合作關係，為雙方的產業創造更多利益。
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