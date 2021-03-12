楊金龍：台灣經濟V型復甦

台灣出口產業報佳音，去（2020）年下半年經濟成長升溫，中央銀行總裁楊金龍昨（11）日首度鬆口表示，台灣經濟成長復甦型態並非「NIKE」，而是更強勁的「V」型，央行下周四（18日）舉行的首季理監事會議將上修今年經濟成長率；另外，因通膨成長溫和，市場預料央行貼放利率將維持不變。

楊金龍昨日赴立法院財委會報告時提及，去年下半年，由於5G通訊等新興科技及遠距商機需求強勁，傳產貨品出口回穩，出口表現優於預期，加上民間消費回溫，民間投資也穩定成長，經濟成長率由第2季的0.35%逐季上升，至第4季為5.09%，為2011年第2季以來新高，全年為3.11%，創近三年新高。

去年第4季經濟成長表現異常優異，對於經濟復甦型態，楊金龍昨日首度改口說，台灣復甦型態不是比較緩慢的「NIKE」，而是更為強勁的「V」型反轉。

另外，多名立委關注台股漲至16,000點，是否出現泡沫化危機？楊金龍回應，台股指數高，其實有基本面支撐，經濟成長好、出口也好，且台股指數和美國納斯達克的相關係數高達0.96，台股大盤指數和半導體指數，以及台股指數和台積電股價的相關係數均高達0.98。

楊金龍說，「很顯然地，台股就是跟電子零組件產品息息相關，出口好、股市就會好。」

至於台股是否有泡沫化危機，楊金龍回應，「我不是股市專家，但台股從去年3月的8,000多點上漲至最高16,000多點，上漲的幅度滿高的，會不會持續上漲不敢斷定，金管會也一直呼籲投資人要審慎。不過台股指數高，其實有基本面支撐。」

立委曾銘宗關注，央行的升息標準為何，楊金龍回應，美國的升息標準為通膨率高於2%，我們（指台灣）則是通膨率介於0%~2%都可以接受。曾銘宗追問，「通膨率到多少，央行會考慮升息？」

楊金龍回應，去年通膨率還是負數，主計總處預估今年通膨率約在1%左右，不過除了通膨率外，還要看經濟成長率等其他狀況。