科技部組改 拚本會期完成

科技部長吳政忠昨（11）日在立法院答詢時表示，科技部組改後，將命名為「國家科學及技術委員會」，並建議行政院把數位發展部跟科技部的組改一起考量，科學園區也會留下，預計立法院這會期就會完成組改。

科技部去年傳出將組改回國科會，成為我國最短命的部會。立法院教育及文化委員會昨日邀科技部長吳政忠列席報告並備詢，國民黨立委李德維、時代力量立委王婉諭質詢關注科技部改組進度、預算影響以及跟數位發展部的關係。

吳政忠答詢時表示，原本國科會全名為「國家科學委員會」，科技部組改後，將命名為「國家科學及技術委員會」，但編制不會大變動，只是名稱微調，像是「司」會改為「處」，科技部目前已在準備組改。

立委王婉諭質詢時指出，總統另指示成立「數位發展部」，未來業務是否與科技部扞格？對此，吳政忠答詢表示，他目前建議行政院讓兩者並行，這個會期會確定下來。

此外，吳政忠也表示，科技部組改為國科會後，預算不會變化太多，現在科技預算每年約1,100億元，其中600億元是一般施政預算，其它則是5+2產業創新計畫跟數位國家經濟等。科技部未來改為國家科學及技術委員會後，預算架構跟目前相比，不會變化太多。

立委鄭正鈐質詢時表示，科學園區廠商相當關心「未來科學園區主管機關是誰」？吳政忠表示，科學園區以後應該還是委員會業務範圍。吳政忠強調，他現在是科技部長，會把目前科技部所有單位都留在未來的國科會，包括科學園區，目前行政院對國科會管理科學園區一事「看起來沒有反對」。