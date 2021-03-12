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最低工資法 還在協調

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

勞動部長許銘春昨（11）日在立法院社福及衛環委員會表示，行政院已審完《勞工職業災害保險及保護法》，預計本會期送入立院審查。至於《最低工資法》，勞資雙方對於參採指標仍有歧異，還有待協調。

推動職業災害保險單獨立法、及《最低工資法》，是蔡總統的選舉政見。許銘春昨赴立法院衛環委員會進行業務報告。

許銘春表示，《最低工資法》草案仍在行政院審查，但勞資在應參採社經指標意見不同，行政院希望加強溝通，勞動部正蒐集工會等意見，希望指標更周延，會努力盡快有共識。另有部分立法委員提出《最低工資法》版本，各版本有差異，預計3月底基本工資工作小組會議討論、徵詢委員意見。

職業災害保險單獨立法則有具體進展。政院已完成《勞工職業災害保險及保護法》審查，預計本會期送入立法院審查。

保險 立法院 勞動部

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