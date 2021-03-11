創2012年以來最高紀錄！逾半國內企業主看好今年經濟前景

資誠聯合會計師事務所今天發布「第24屆全球企業領袖調查報告」，企業領袖對未來全球經濟成長的看法樂觀，其中台灣有56%的企業領袖樂觀看待2021全球經濟表現，創下2012年開始執行台灣企業領袖調查以來的最高紀錄。

報告指出，76%的全球企業領袖看好今年全球經濟成長率將提升，也是2012年調查以來的最高紀錄。資誠所長暨聯盟事業執行長、台灣企業領袖調查計畫主持人周建宏表示，企業領袖現在面臨兩個重大挑戰，首先，如何與各方利害關係人建立信任，這些利害關係人對企業的期望比以往任何時候都要高；第二，如何帶領企業適應這個瞬息萬變的外部環境，並持續推動經濟成長。成功做到這兩點的組織將脫穎而出，能夠承受未來的衝擊，成為強大、有韌性和高效率的企業。

調查發現，全球企業領袖對其企業的前景感到更為樂觀。36％的全球受訪者對該組織在未來12個月營收成長的前景「非常有信心」，高於2020年的27％。台灣方面，受惠於產業升級、台商資金回流及防疫有成等利多因素，也有21%的企業領袖對未來一年自身營收抱持高度信心。

儘管全球信心增強，但各產業之間存在很大差異，反映出疫情對消費者行為的影響程度不同。全球的科技業（45%）、健康產業（44%）與電信業（43%）CEOs對未來一年增加營收的能力最有信心；運輸和物流業（29％）、觀光休閒業（27％）以及林業、紙業和包裝產業（17%）的CEOs最沒有信心。台灣方面，工業製造與汽車產業（31%）、零售業（27%）和金融服務產業（24%）的企業領袖對未來一年企業營收成長最有信心；能源與公共資源產業（15%）則較無信心。

此外，美國（35%）擴大了領先地位，被全球CEOs視為未來一年影響企業成長最重要的國家／市場，比中國大陸的28％高出七個百分點。2020年，美國僅領先大陸一個百分點。