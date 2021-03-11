國發會推中興新村活化 興大將設南投校區

國發會推動中興新村活化，規劃區分為行政機能區、休閒生活區和大學城三大塊，國發會副主委游建華今天表示，其中大學城這部分可望由中興大學開設南投校區，目前興大已循程序接觸教育部，待行政院拍板定案，當地居民認為興大進入可望活絡當地經濟。官員表示，興大初步規劃南投校區初期將由大一新生、農學院和國際學院進駐。

游建華指出，國發會中興新村活化辦公室從107年7月20日成立運作至今，訂出以北核心區為行政機能區、中核心休閒生活區及南核心大學城等3大方向為活化原則，並在去年底委託顧問公司在此原則下進行整體規劃作業，研提具體活化構想及方案，預計今年底完成期末報告活化方案及建議。

國發會官員說，北核心目前包括內政部地政署、農委會農糧署、水保局，及部分機關的中部辦公室皆在此區域，目前也在媒合空中大學南投服務處進駐，此外，並在原本位在南核心機關區的10個機關遷移至北核心區集中合署辦公，遷移後北核心共有30個機關，約2200人進駐，已無剩餘空間可再調配。

此外，游建華說，配合政府推動地方創生，規劃在中核心休閒生活區建置「中興新村地方創生青年創業孵化基地」，利用中興新村閒置空間，整修一塊面積約為2200平方公尺的地作為實驗場域，協助中部區域創生創業人才培訓，預計6月招標完成將有廠商進駐。此外，衛福部南投醫院也將在此設置中興長照基地，占地9200平方公尺、預計提供190張床位，目前正在申請都市計畫變更。