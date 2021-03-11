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小英勞工政見只兌現一半？最低工資法難產中

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
行政院已審完《勞工職業災害保險及保護法》，預計本會期送入立院審查。至於《最低工資法》，勞資雙方對於參採指標仍有歧異，還有待協調。 報系資料照
行政院已審完《勞工職業災害保險及保護法》，預計本會期送入立院審查。至於《最低工資法》，勞資雙方對於參採指標仍有歧異，還有待協調。 報系資料照

勞動部長許銘春今（11）日在立法院社福及衛環委員會表示，行政院已審完《勞工職業災害保險及保護法》，預計本會期送入立院審查。至於《最低工資法》，勞資雙方對於參採指標仍有歧異，還有待協調。

推動職業災害保險單獨立法、及《最低工資法》，是蔡總統的選舉政見。許銘春今赴立法院衛環委員會進行業務報告，朝野立委關切上述法案進展。

許銘春表示，《最低工資法》草案仍在行政院審查，但勞資在應參採社經指標意見不同，行政院希望加強溝通，勞動部正蒐集工會等意見，希望指標更周延，會努力盡快有共識。

勞動部官員表示，另有部分立法委員提出《最低工資法》版本，各版本有差異，預計3月底基本工資工作小組會議討論、徵詢委員意見。

為兌現蔡總統政見，勞動部擬具最低工資法草案，於2019年送到行政院。台灣民眾黨籍立委賴香伶昨日質詢表示，行政院院會2月18日通過太空發展法草案，「最低工資法草案卻還在地上爬」。國民黨籍立委蔣萬安表示，最低工資法草案到現在還在審議，每次都只得到「盡快」答案，看不到進度及結果。

相較之下，職業災害保險單獨立法則有較具體進展。政院已完成《勞工職業災害保險及保護法》審查，預計本會期送入立法院審查。勞動部表示，該法案重點包含擴大納保範圍、適度提高投保薪資上限、增進各項給付權益、及整合職災預防與重建業務，除提供更完善之保障制度之外，並藉由積極重建，協助職災勞工儘速重返職場。

勞動部 保險 立法院

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