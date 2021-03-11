勞保年改只剩政府撥補？藍委：民進黨怕衝擊選情

勞保年金改革備受關注。勞動部長許銘春今（11）日在立法院表示，在提出勞保改革方案之前，政府將持續撥補。國民黨籍立委徐志榮質詢表示，執政黨對年金改革採「拖」字訣，這代表執政黨對執政沒有信心，非常擔心選票的流失。

許銘春今日出席立法院社福委員會進行業務報告。徐志榮質詢指出，根據勞保財務精算結果，勞保基金將在2026年破產，只靠政府撥補而沒有提出改革方案，這不是長久之計，因為未來幾年政府不是撥補200億、220億元就能解決，而是要撥補上千億元，「中央政府財政有可能給勞保這麼多預算？」「難道要去排擠國防、社福、交通建設？」

徐志榮並指出，即便政府每年撥補200億、220億元，勞保基金破產年限也只是延後2年破產，而且為了支應龐大老年年金給付，還得賣掉手上的股票，等於是把金雞母殺掉。

徐志榮話鋒一轉指出，2022年縣市長選舉，接著是2024年總統大選，他懷疑執政黨對年金改革採「拖」字訣，這代表執政黨對執政沒有信心，非常擔心選票的流失。

民進黨籍立委楊曜質詢時指出，勞保改革再困難也要做，否則未來每年撥補千億元，也不是政府財政能負擔。勞工老年年金已經領不多，以後又領不到，勞工一定會很焦慮。他提醒，勞保基金用罄大限在即，勞工或許給執政黨時間，不代表勞保基金會給執政黨時間。

勞動部至今仍未提出勞保年改方案，政府持續撥補勞保。去年已撥補200億元，今年則預訂將撥補220億元。許銘春表示，明年則要視勞保財務狀況及中央政府財政情況，希望能爭取更多政府撥補。

許銘春說，對於勞保財務、勞保基金即將用罄，政府都有在因應；在勞保年改方案提出前，政府持續撥補、挹注，就是方法之一，未來政府撥補也會入法。她並指出，近2年勞保基金操作績效佳，不僅足以弭補勞保逆差，勞保基金甚至還有節餘。