台灣恐被美列匯率操縱國 經部：台美貿易順差有兩原因

美國匯率報告可能於4月公布，匯率操縱國三項條件台灣均已達標，中央銀行總裁楊金龍今（11）日坦言，確實有可能被列入匯率操縱國，但對美出超關鍵是供需問題，例如美國需要台灣晶片，不是匯率因素造成。對此，經濟部下午也回應表示，若純就台美兩國貿易順差部分，有兩個原因。

經濟部指出，第一，台美產業高度互補合作，產業垂直分工，舉例來說，像是車用晶片議題上，讓大家看到在半導體產業、積體電路以及汽車產業的生產分工。第二，美中貿易戰與後疫情時代，帶動轉單效應、台商回流、宅經濟帶動相關ICT產品的需求，因此我對美出口持續成長，2020年增加9.3%，累計出口金額創新高。

經濟部指出，台美的雙邊貿易關係，是供應鏈互惠互利的合作結果，而非競爭關係，事實上，美方也希望與我國更加強供應鏈上的合作。台美雙方互動密切，政府會透過各種管道與美方溝通，除了說明貿易順差議題，也會強化合作關係，為雙方的產業創造更多利益。

經濟部進一步表示，將向美方表達，台美之間的供應鏈整合與合作，對台美雙方經濟的成長及互利有具體幫助。在半導體、5G、電動車等重點產業的高度合作下，依照OECD預測，2021年美國貨品及服務出口將成長3.69%、美國經濟成長可達6.5%，可見台美的經貿合作，對兩國的經濟利益都有正面意義。