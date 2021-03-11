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台灣恐被列匯率操縱國 經部：台美貿易關係互利互惠

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

台灣已達到匯率操縱國條件，美國4月匯率報告恐將台列為匯率操縱國。經濟部今（11）日回應，匯率是央行主管業務，此部分央行已向社會說明。但就台美兩國貿易順差是受到台美產業高度互補合作，及美中貿易戰與疫情帶動轉單效應兩大原因。

經濟部說明，台美產業高度互補合作，產業垂直分工，就像近期車用晶片議題上，兩國在半導體產業、積體電路以及汽車產業的生產分工。

另外，美中貿易戰與新冠肺炎疫情帶動轉單效應、台商回流，宅經濟也帶動電子商品需求，因此我對美出口持續成長，2020年增加9.3%，累計出口金額創新高。

經濟部指出，台美的雙邊貿易關係是供應鏈互惠互利的結果，並非競爭關係。事實上，美方也希望與我國更加強供應鏈上的合作，政府間透過各種管道與美方溝通，除了說明貿易順差議題，也會強化合作關係，為雙方的產業創造更多利益。

經濟部進一步表示，將向美方表達，台美之間的供應鏈整合與合作，對台美雙方經濟的成長及互利有具體幫助。在半導體、5G、電動車等重點產業的高度合作下，依照經濟合作暨發展組織（OECD）預測，2021年美國貨品及服務出口將成長3.69%、美國經濟成長可達6.5%，可見台美經貿合作對兩國都有正面意義。

經濟部 匯率 美國經濟

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