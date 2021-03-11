台恐被美列匯率操縱國 經濟部將向美方表達意見

有關台灣可能被美國列入匯率操縱國，經濟部今（11）日表示，匯率是央行主管業務，此部分央行已向社會說明。而在台美兩國貿易順差部分，經濟部提出兩原因，並強調台美不是競爭關係，未來將向美方表達意見。

經濟部說明，台美貿易順差有兩個原因。第一，台美產業高度互補合作，產業垂直分工，舉例來說，像是車用晶片議題上半導體產業、積體電路以及汽車產業的生產分工。第二，美中貿易戰與後疫情時代，帶動轉單效應、台商回流、宅經濟帶動相關ICT產品的需求，因此我對美出口持續成長，2020年增加9.3%，累計出口金額創新高。

經濟部指出，台美的雙邊貿易關係，是供應鏈互惠互利的合作結果，而非競爭關係，事實上，美方也希望與我國更加強供應鏈上的合作。台美雙方互動密切，政府會透過各種管道與美方溝通，除了說明貿易順差議題，也會強化合作關係，為雙方的產業創造更多利益。

經濟部進一步表示，將向美方表達，台美之間的供應鏈整合與合作，對台美雙方經濟的成長及互利有具體幫助。在半導體、5G、電動車等重點產業的高度合作下，依照經濟合作暨發展組織（OECD）預測，2021年美國貨品及服務出口將成長3.69%、美國經濟成長可達6.5%，可見台美的經貿合作，對兩國的經濟利益都有正面意義。