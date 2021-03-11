房地合課稅打房？ 專家：囤房稅應同步

「光靠房地合一稅打房效果還不夠，囤房稅才是重點！」行政院11日通過房地合一稅，將高稅率的短期炒房定義時間延長至2年，希望藉此抑制短期投機操作。但清大管院榮譽教授張金鶚認為，房地合一稅是短期買賣交易稅，更容易出現轉嫁效果。國民黨立委曾銘宗也呼籲政府，應儘快提囤房稅修法草案；民眾黨立委高虹安則批評政府不能找藉口不推囤房稅；民進黨立委江永昌甚至建議政府課徵空屋稅。

需配合囤房稅打房

行政院通過房地合一稅2.0修正案，修法後短期持有的定義由2年延長為5年，原持有房地1年內出售課徵45％的規定，改為2年內出售課徵45％；2至5年內出售，稅率為35％。財政部長蘇建榮受訪時曾說，暫緩推動囤房稅是怕轉嫁給租屋者、傷及無辜，張金鶚表示完全無法認同。

張金鶚在臉書貼文表示，房地合一稅更容易產生傷及無辜，尤其延長2年到5年期限，所以財政部才訂定許多「例外後門條款」，而囤房稅多屋的認定則很明確，過去實施過程也沒有傷及無辜的爭議。其次，房地合一稅是短期買賣交易稅，更容易產生轉嫁行為，相比囤房稅是長期持有稅，未必容易轉嫁。

他進一步指出，囤房稅能讓更多空屋釋出，如此一來，供給增加，房市轉嫁更為困難。政府推動房地合一稅延長期限的改革，如果沒有同時實施囤房稅，短期投資客將會延長囤房時間，等待5年後再出售，以規避房地合一稅的課徵，唯有兩稅同時實施，才能達到雙重效果。

租金轉嫁非藉口

國民黨立委曾銘宗指出，房地合一稅從民國105年實施到現在，但短期1到2年內的交易棟數越來越多，顯示房地合一稅沒有達到原來預期的效果。因此他呼籲，不是只有房地合一稅，希望行政院也趕快把囤房稅的草案送來立法院審議，朝野一起來打炒房，讓年輕朋友能夠享有居住正義。

民眾黨立委高虹安則分析，囤房稅在南韓實施時，租金壓力確實轉嫁給租客，但政府若以此為由暫緩囤房稅，恐引發輿論抨擊只是為不敢打房找藉口，她希望政府清楚說明暫緩囤房稅決策背後脈絡，不讓房市改革就此止步，否則年輕世代將感到失望。

連民進黨立委江永昌都表示，雖然對課稅45%的期限提高到2年，他樂觀其成，但延長高稅率的短期買賣期間，是否將造成屋主不想賣房，反導致房市供給減少、推高房價，也應審慎考慮。他認為，要促進閒置房屋被有效使用，應該是徵空屋稅，直接就住宅房屋是否被使用，做為房屋稅率高低的依據。

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