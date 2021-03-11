竹科環評不准鑿井？王美花：按災防法可臨時應變

科技部長今（11）日於立法院教育及文化委員會，竹科管理局長王永壯表示，竹科的環評不允許取地下水，似乎打臉經濟部鑿井取水做法。經濟部長王美花今受訪澄清，竹科環評有承諾不鑿井，但按照《災害防救法》規定，於異常狀況下可透過鑿井臨時應變。

當被問到竹科環評跟經濟部策略是否矛盾，王美花解釋，竹科環評確實有承諾不鑿井，但按照《災防法》31條，本來就有臨時應變措施，所這事情才會在災防中心來討論。

針對是否有廠商已申請，王美花說，指揮中心指示後，就會交由業者自行評估。是否可以鑿井一定要符合相關條件，包括水源是否豐沛、有沒有地層下陷等，再交由地方政府跟園區去討論評估。

王美花也說，目前各地區工業區、科學園區均有達到工業節水標準，甚至有超過，旱災應變中心每兩個禮拜都會定期檢討。此外，新竹海淡廠每日可產水1.3萬噸，現在已經可以順利供水。