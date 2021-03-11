AI科技助攻農漁產品 取得全台第一張國際認證

經濟部今(11)日宣布，運用AI人工智慧分析及區塊鏈技術，幫助國內水產養殖業龍廠商口漁類加工合作社於今年2月成功取得臺灣首張BAP認證（最佳水產殖範BestAqucrPractices），讓臺灣成為全球第40個獲其認證的國家，BAP獲證為沃瑪（Walmart）好市多（Costco ）等歐美大型連鎖超商採購供應商的必要條件，協助臺灣打入國際漁產市場供應鏈，拿到進國大型連鎖量販及餐市的門票，預計增加2.4億元產，未來更可透這個成功經驗，協助國內相關業者快速取得國際認證。

國際認證是產品行銷全球的必要條件，因各國認證程序不一，導致農漁民取得國際認證有三大痛點：一是產業外銷的國際標準認證資料繁瑣且多元，收集整理困難。二是業者不熟悉流程，導致重新驗證而錯失商機。三是疫情造成遠距國際認證不易。

為此經濟部技術處委工研院開發「智慧國際預認證創新服務（beCert）」，選擇GGAP及BAP兩項國際認證做為示範，以AI技術建置智慧認證資料分析引擎(Hybrid)，透過知識圖譜及深度學習，讓業者可降低國際認證時間及人力成本，除促成口湖漁類加工合作社取得國際認證外，日前也協助國內最大的香蕉集銷中心藝隆農產，在半年取得全球優良農業規範(GOBALGoAgricultural Practice,GGAP)突破傳統貿易代理模式，成功打入國際漁產市場供應鏈。

這項服務未來也將擴大到化妝品業、製造業、保健食品業與電子業等產業的國際認證，讓來自臺灣各地的優質產品、有機會「賣」進全球。

智慧國際預認證創新服務具備三大特色：一帶動業者數位化,建立農漁日庫；二是透過AI人工智慧分析國際認證文件，一鍵可知是否符合國規章，大幅降低人力成本33%；三是受疫情影響，結合區鏈不可更改特性、與國際驗證單位合作，打造遠端線上稽核(Remote-audit）機制與模式，降低稽核員審查認證困難度及縮短50時間，搶先為臺灣建立後疫情時代跨國驗證服務模式。

經濟技術處長邱求慧表示，臺灣是出口導向的國家、2020年農林漁牧畜產外銷產值超過49.1億美元，故農漁也該數位轉型以提升國際爭力，為此經濟部推動AI人工智慧新科技改變產業發展，朝更加智能化、數位化。

工研院研發之「智慧國際預認證創新服務」為跨產業、跨認證的數位創新服務，領先建立國內首創遠端稽核功典範，協助我國潛力外銷企業加速轉型，促進外銷經濟。