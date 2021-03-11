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科技部組改為國科會 吳政忠：科學園區會留下來

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

科技部去年傳出將組改回國科會，成為我國最短命的部會。科技部長吳政忠今（11）日在立法院答詢時表示，原本國科會全名為「國家科學委員會」，科技部組改後，將命名為「國家科學及技術委員會」，但編制不會大變動，只是名稱微調，像是「司」會改為「處」，同時已經建議行政院把數位發展部跟科技部的組改一起考量，並預計立法院這個會期就會完成組改。

立法院教育及文化委員會今日邀科技部長吳政忠列席報告並備詢，國民黨立委李德維、時代力量立委王婉諭質詢關注科技部改組進度、預算影響以及跟數位發展部的關係。

吳政忠答詢時表示，科技部目前已在準備組改，科技部前身是國家科學委員會（國科會），未來如果要轉型為委員會，應該會朝向「國家科學及技術委員會」發展，但是組織編制不會有太大變化，只是現在的司，可能改為處。

立委王婉諭質詢時指出，總統另指示成立「數位發展部」，未來業務是否與科技部扞格？對此，吳政忠答詢表示，他目前建議行政院讓兩者並行，這個會期會確定下來。

此外，吳政忠也表示，科技部改組為國科會後，預算不會變化太多，現在科技預算每年約新台幣1100億元，其中600億元是一般施政預算，其它則是5+2產業創新計畫跟數位國家經濟等。科技部未來改為國家科學及技術委員會後，預算架構跟目前相比，不會變化太多。

立委鄭正鈐質詢時表示，科學園區廠商相當關心「未來科學園區主管機關是誰」？吳政忠表示，科學園區以後應該還是委員會的業務範圍。

吳政忠強調，他現在是科技部長，會把目前科技部所有單位都留在未來的國科會，包括科學園區，目前行政院對國科會管理科學園區一事「看起來沒有反對」。

吳政忠過去2006到2008年間任國科會副主委，他指出，科技部和它的前身國科會差異不大，以國科會來說，三大目標是國家科技政策、國內10,000~20,000個大學教授的研究，還有科學園區。而後變成科技部，主要是在新創這部份增加滿多。未來改為國科會，吳政忠表示，還是會在創新創業這一塊著墨。

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