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中國產業戰略與台重疊 籲防惡意挖角

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
面對中國新戰略產業規劃，許多綠委擔心國內人才遭中國挖角，紛紛呼籲科技部做好準備。（網路截圖）
面對中國新戰略產業規劃，許多綠委擔心國內人才遭中國挖角，紛紛呼籲科技部做好準備。（網路截圖）

「中國兩會敲定發展的戰略產業與台灣高度重疊，希望科技部能夠及早應對！」針對近日中國兩會將半導體、AI等項目的發展層級提升至國安戰略產業，許多立委11日在立院質詢時表達擔憂，加上近日有中資以高薪挖角台灣人才，民眾黨立委高虹安呼籲，要想辦法留住台灣人才，民進黨立委張廖萬堅則建議加強與美產業合作。

戰略產業高度重疊

高虹安提醒科技部，日前中國兩會在會議中定調將許多產業，如AI、半導體、生技等產業，都改列為發展計畫中的國家安全戰略產業，而美國對於AI技術、自駕車等先進科技的軟硬體，都陸續頒布對中國的出口禁令，美中在科技戰已經全面開打，台灣需要在相關技術與人才輸出做好防備。

她提到，中國的國家安全戰略產業與蔡總統要發展的6大戰略核心產業高度重複，因此如果中國要挖角人才，台灣自然首當其衝，科技部、教育部都已經規劃好培育高階半導體人才，但如果培養完留不住，通通被高薪挖角至中資公司或中國，對台灣的半導體優勢將會是嚴重打擊。

因此，她希望科技部能夠預先做好相關預防措施，並檢討現有法制措施是否足夠。科技部長吳政忠回應，經濟部已經著手制定《秘密營業法》，科技部也會加強人才與產業間的介接，加強人才願意留在台灣的措施。張廖萬堅則提醒，科技已經非一般產業，是重點戰略產業，但他認為目前科技部尚未準備好。

預防中資高薪挖角

他希望科技部能夠加強與價值相近的國家與公司合作，建立人才泡泡以避免中資公司，如近日爆發，疑似有中資背景的智鈊公司以高薪挖角台灣工程師，這也凸顯台灣人才容易被中資高薪挖角，中國較先進的半導體公司，如紫光等公司的高階主管都有台灣人身影，希望在未來科技戰加劇時，台灣一定要小心應戰。

吳政忠承諾，會進行相關修法檢討，與經濟部、陸委會等部會討論。面對民進黨立委黃國書質詢時，他也表示有關「核心科技」的定義已趨近完成，跟美國也開始在資安、太空與半導體進行產業合作對談，但黃國書希望科技部能提出更具體的措施。

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