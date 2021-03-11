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政院暫緩推囤房稅 試算持有4戶若適用恐影響78萬租戶

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

對於暫不推動「囤房稅」修法，財政部長蘇建榮今（11）日舉例，如南韓打房20多次，房價沒降，房租還一直漲，這對剛進勞動市場要租屋的年輕人不太公平，怎可讓他們承擔推動囤房稅結果；行政院發言人羅秉成也透露，他們曾試算，若持有逾四戶適用囤房稅，可能受影響承租戶達78萬戶。

行政院今日院會拍板通過「房地合一稅2.0」（所得稅法部分條文修正草案）修法，將境內個人、法人短期持有房地交易適用高稅率期間，縮短至兩年內45%、逾兩年未逾五年35%等，作為健全房地產市場方案措施之一。

對於目前在野黨立委紛推「囤房稅」（房屋稅條例）修法，政委兼國發會主委公明鑫強調，推動囤房稅最擔心的是殃及無辜者，如租房者，推動後每年增加的幾千塊，是非常可能被轉嫁到租房者，因此此波修正鎖定房地合一稅。

蘇建榮強調，囤房稅定義是非常複雜的，若這樣定調較高稅率，會打擊到包括繼承、持份、中南部民眾至北部就業，但家裡有老舊房屋者等無辜，因囤房稅實際情況很複雜，所以暫時不推動。

蘇建榮表示，若囤房稅真能讓房價下降當然最好，但根據南韓、美國經驗，尤其是南韓，效果是會反映到房租上，南韓打房20多次，但房價沒下來，房租還一直漲，這樣對剛進勞動場要租屋的年輕人，怎可讓他們承擔推動囤房稅結果，這對他們不公平。

政委兼發言人羅秉成也說明，因存在城鄉、南北房價差異，囤房定義與類型上也有困難，且確實可能產生轉嫁效應，他們曾試算，若持有超過四戶適用囤房稅，受影響承租戶可能達78萬戶，且若因此每戶增加幾千元囤房稅，是否真會促使地主出售房屋？

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