這個國家面額100萬鈔券 竟買不起一杯咖啡

中央銀行今（11）日在臉書粉絲專頁貼文指出，委內瑞拉央行日前宣布發行面額20萬、50萬與100萬玻利瓦（bolivar）鈔券，並於今年3月8日逐步流通。為何委內瑞拉要發行如此大面額的鈔券？可歸因於該國飽受惡性通膨（hyperinflation）之苦，使得該國原流通面額1萬、2萬及5萬的鈔券已不敷使用，民眾恐需要帶著一綑又一綑的鈔券，才能應付日常支出。

委內瑞拉曾因是全球擁有原油蘊藏量最多的國家，讓該國變得相當富有；然而，油價崩跌，使得油元收入縮水，加以政府不當的政策，欲以印製鈔券解決財政困境，以及美國等國的制裁，致主要商業交易受阻，重創委內瑞拉的經濟。去（2020）年，委內瑞拉已連續第7年經濟衰退；至於委內瑞拉的通膨率，根據IMF公布數據，2018、2019及2020年，分別創下65,374.08%、19,906.02%及6,500%（預測），真是相當嚇人。

一國通膨率究竟要飆高到多少，才稱為陷入惡性通膨？央行指出，根據Cagan(1956)，若一國月通膨率超過50%，且至少持續一年以上，換言之，年通膨率約達12,875%，即稱一國具有惡性通膨；另Dornbusch, Sturzenegger and Wolf(1990)則以年通膨率達1,000%，作為惡性通膨之標準。委內瑞拉不論是以何種定義，早已符合陷入惡性通膨國家的條件。

委內瑞拉失控的通膨，讓玻利瓦鈔券變得非常不值錢，導致民眾轉向使用美元進行交易，據估計，當地有66%的交易是以美元等外幣計價；甚至傳出先前曾有當地的藝術家將價值成千上萬的玻利瓦鈔券編織成包包，向觀光客兜售，以換取區區數美元的美鈔。不過，因很多交易仍需以本國鈔券進行，委內瑞拉央行此次不得不再發行100萬玻利瓦大鈔，以解決民眾如搭乘公共運輸工具等日常生活需要，但卻面臨鈔券短缺的問題。

央行指出，大家一定很好奇，委內瑞拉發行的100萬玻利瓦大鈔，究竟能買到什麼？其實，若以委內瑞拉官方匯率換算，100萬玻利瓦只值0.53美元（約新台幣15元），還買不起一杯咖啡。由《彭博資訊》所創建、每週更新的「委內瑞拉拿鐵指數」（Venezuelan Café Con Leche Index）顯示，目前在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）東部的店家，販售一杯咖啡 要價2,806,500玻利瓦。更驚人的是，一年前一杯咖啡約90,000玻利瓦，現在竟飆漲了3,018%。

因此，維持物價穩定十分重要，不然，民眾每天早上來杯中杯熱拿鐵的小確幸，就會越來越困難了。