科學園區可鑿井取水？ 吳政忠：竹科管理局將評估可行性

竹科旱情嚴重，日前經濟部長王美花表示「科學園區可鑿井取水」，科技部長吳政忠今（11）日在立法院答詢時表示，竹科的環評不允許取地下水，也希望儘量不要在科學園區內鑿井，但既然已經有廠商提出需求，新竹科學園區管理局將評估可行性，並依法申請環差。

不過，吳政忠強調，「科學園區鑿井取水」有相關程序要走，假設可行的話，是由竹科管理局去鑿井，並不是由廠商個別去鑿井，因為以後若廠商隨時抽，也不容易監督。

吳政忠進一步指出，面對這種跟以前不一樣的氣候變遷，如果明年、後年，未來乾旱持續，不排除未來將在竹科鑿水井，這部分科技部會請竹科管理局進行可行性評估，但前提要考慮當地的地質環境、地下水充沛程度，且不會影響地質下陷，並依相關法定程序提出申請。

新竹科學園區管理局局長王永壯指出，關於科學園區鑿井取水的規劃，接下來會跟經濟部水利署要水文資料，來做評估，若可行的話，就會馬上去進行以利水源的備用。