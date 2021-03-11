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中央囤房稅喊卡 北市府：移轉税、持有稅不應混為一談

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市祕書長陳志銘。本報資料照片
台北市祕書長陳志銘。本報資料照片

行政院打炒房，「囤房稅」暫不推，兩大主因，一是擔心打擊面大，例如繼承、祖厝等，並非投機囤房，要避傷及無辜；一方面擔心重蹈南韓覆轍，憂租金轉嫁租屋族。台北市秘書長陳志銘今受訪表示，中央不應將移轉税與持有稅混為一談，房屋移轉本該課稅，短期移轉也該課較高稅率。北市府認為，持有多屋就應該多課稅，少屋少課税，中央不應將囤房與移轉混為一談。

另外，台北市議員徐巧芯日前曾表示，中央還沒推囤房稅，台北市政府可以自己先做，陳志銘表示，北市府已經將「台北市房屋稅自治條例草案」送到議會審查，將建商未銷售出去的房屋稅率，由寬限期三年減回一年，不過因為議會尚無共識，目前修法尚未通過，北市府會持續溝通。

陳志銘表示，儘管中央囤房稅喊卡，不過台北市政府可以先推的就是北市房屋稅自治條例，目前北市府將修法將建商尚未銷售出去的房屋，將稅率1.5%的期限，由三年改回一年，不過多屋者的囤房税，中央母法房屋稅條例上限就是3.6%，地方自治條例無法逾越。

房屋稅 炒房

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