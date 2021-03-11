楊金龍坦言恐被列匯率操縱國 對美出超是供需問題

立法院財政委員會今天邀中央銀行進行業務報告，楊金龍備詢時表示，美國匯率報告預計4月中公布，根據3項標準，確實有可能達標、被列為匯率操縱國，央行第一時間會與美國磋商，應不至於有立即性影響，強調台灣對美出超擴大是供需關係，美國對台灣產品需求提高，而非匯率因素。

楊金龍對台灣這次觸及匯率操縱國3項標準，提出3點說明，首先對美出超擴大是因為美中貿易衝突，台灣受惠於轉單效應；其次疫情帶來遠距商機，美國需要台灣的資通訊產品，因此對美商品出超擴大。 立法院財政委員會今天邀中央銀行進行業務報告，楊金龍備詢時表示，美國匯率報告預計4月中公布，根據3項標準，確實有可能達標、被列為匯率操縱國，央行第一時間會與美國磋商，應不至於有立即性影響。記者林俊良／攝影 立法院財政委員會今天邀中央銀行進行業務報告，楊金龍備詢時表示，美國匯率報告預計4月中公布，根據3項標準，確實有可能達標、被列為匯率操縱國，央行第一時間會與美國磋商，應不至於有立即性影響。記者林俊良／攝影