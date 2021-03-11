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105億元沒人領！ 3.2萬家公司 勞退舊制未結清

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部近日全台「勞退舊制專戶」發現有3.2萬家事業單位已無雇用舊制勞退勞工，卻未結清帳戶，累計金額多達105億元。本報資料照片
勞動部近日全台「勞退舊制專戶」發現有3.2萬家事業單位已無雇用舊制勞退勞工，卻未結清帳戶，累計金額多達105億元。本報資料照片

勞動部近日全台「勞退舊制專戶」發現有3.2萬家事業單位已無雇用舊制勞退勞工，卻未結清帳戶，累計金額多達105億元。

依規定，勞退舊制是由雇主依勞工每月薪資總額2到15%按月提撥到台灣銀行的勞工退休準備金專戶中儲存，當勞工符合退休條件，雇主可由勞工退休準備金專戶中支付退休金給勞工。

勞動部勞動福祉退休司長謝倩蒨指出，舊制勞退專戶主要是由地方縣市政府查核，當事業單位內已無舊制勞工，雇主才可以申請銷戶，並領回專戶餘額。

謝倩蒨指出，新北市府之前建議在勞動部查詢系統新增舊制勞工投保資料，方便縣市政府作業，新系統日前已上線，根據清查，全台有3.2萬多家事業單位已經未雇用舊制勞工，卻未領回專戶內的錢。

她指出，目前全台仍有近70萬勞退舊制(含舊制加新制)勞工。

退休金 勞退

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