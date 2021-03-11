列入匯率操縱國 楊金龍：應該不會有影響

楊金龍今天赴立法院進行業務報告並備質詢， 央行公布去年買匯金額，干預市場的金額超過GDP的2％，加上對美出超及經常帳順差占GDP的比率等三項指標，都達到美國認定匯率操縱國的標準，多位立委都關切我國恐被列為匯率操縱國遭美貿易報復，央行總裁楊金龍回應表示，即使4月被美列入匯率操縱國「應該不會有影響」。

立委吳秉叡詢問楊金龍，我國會被美列入匯率操縱國嗎？萬一真的被列入匯率操縱國有何不利？立委沈發惠也關心假設被列入匯率操縱國名單，會面臨什麼處境？楊金龍表示，有可能被列為操縱國，要跟美國磋商，立即性不會有影響，不需要太過擔心。

楊金龍表示，我國去年對美出超會擴大，主要第一是因為美中貿易衝突，美國需求從中國大陸轉移到其他國家，台灣有轉單效應。第二是因為新冠疫情爆發遠距商機，我國的資通訊產品出口到美國，不是因為匯率上有優勢，而是因為美國的需求，可以商量，「這是不是匯率的問題，是對商品需求，跟匯率沒有關係」。

楊金龍指出，美國量化寬鬆 （QE）金額龐大，使資金流竄到台灣等其他國家，美國聯準會為了法定職責實施QE，對我國金融市場造成威脅，是我們的挑戰，央行基於法定職責，必須介入市場，維持市場秩序。

楊金龍表示，去年全球金融市場因疫情等因素有重大改變，美國過去三項判定指標不符合這段時間的運用，必須要再思考，這段期間來運用此標準跟以往普通時間是不大對稱。去年到今年的狀況是非常態性的狀態，用常態性的三個條件來衡量非常時期，不適合。不只台灣介入金融市場去維持金融穩定，包括瑞士、新加坡、香港等小型開放經濟體也是，且規模更大。

立委賴士葆問，我們會不會被美國301條款報復？楊金龍說，會與美國磋商溝通，基本上不是那麼嚴重，對美出超是來自美國的需求，若要限縮，「我們就不要賣給你啊」。是他們對我們的需求，跟匯率一點關係都沒有。

立委曾銘宗問列入匯率操縱國美國會有什麼具體動作？楊金龍表示，目前應該不會有影響，未來則要看雙邊諮商，諮商後進入第二階段，美國要觀察期一年，若一年後不滿意，有可能會祭出懲罰性關稅措施。