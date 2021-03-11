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楊金龍：央行本季理監事會將上修今年經濟成長

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中央銀行將於下周四（18）日召開今年首季理監事會議，總裁楊金龍今（11）日在立法院報告時透露，央行本季將上修今年經濟成長率，且著眼通膨成長溫和，央行貼放利率也將維持不變。

楊金龍在接受立委曾銘宗質詢時指出，美國的升息標準為通膨率高於2%，我們（指台灣）則是通膨率介於0%~2%都可以接受。

曾銘宗追問，「通膨率到多少，央行會考慮升息？」

楊金龍回應，去年通膨率還是負數，主計總處預估今年通膨率約在1%左右，不過除了通膨率外，還要看經濟成長率等其他狀況。

在今年經濟成長率部分，主計總處預估今年為4.64%，楊金龍說，央行最新預估會在下周四理監事會議後公布，去年12月，央行預估值為3.68%，但因去年Q4經濟成長非常好，在市場樂觀情緒與數據支持下，央行下周四對今年經濟成長率的預估值可能會上修。

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