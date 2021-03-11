楊金龍：台灣可能被列匯率操縱國 和美溝通有三重點

中央銀行總裁楊金龍今（11）日指出，台灣三項標準都達標，確實有可能在4月被美國列為匯率操縱國，未來會持續和美國溝通，

楊金龍今日赴立法院報告，立委吳秉叡質詢，台灣去年12月被美國列為外匯操縱國觀察名單，去年三項標準都達標，是否會被列為匯率操縱國？楊金龍回應，「美國匯率報告預計4月中出來，根據三項標準來看，確實有可能。」

楊金龍強調，美中貿易、新冠肺炎導致美國QE，國際金融市場有一點改變，「我個人認為，美國這三項指標不符合這一段時間的運用。」

至於被美國列為匯率操縱國，會有什麼不利之處，楊金龍回應，「要跟它（指美國）磋商，不會有立即的不利。」

楊金龍說，以美國三項標準的第一項標準貿易出超來看，我們對美國出超為何會擴大，以前沒有超過200億美元，2020會超過那麼多，主要原因大家都知道，是美中貿易衝突，中國大陸對美國順差轉移到其他國家，台灣是因為轉單效應的關係，遠距商機、資通訊產品，出口到美國去的都是美國所需要的，這些商品對美國商品出超，「基本上不認為是匯率關係。是美國對我們有需求的關係。」楊金龍表示，把我們列為達到標準的一項，可以商量。

第二，美國為因應新冠肺炎疫情而採取QE，金額非常龐大，導致這些資金流竄到新興市場，美國為了國內法定職責實施QE，但資金進來如此龐大，對我們金融市場穩定造成很大威脅。

第三，美國QE是我們的挑戰。楊金龍說，為了中央銀行法賦予我們的職責，必須介入市場來穩定，美國基於自己的法定職責來實施QE，我們因應它QE對我們影響，為了我們本身法定職責來維持市場秩序，我們都是為了各自的職責。

央行業務報告顯示，央行去年下半年及去年全年淨買匯金額分別為352億美元、391億美元，去年淨買匯占GDP比重達5.84%，意即美國匯率操縱三項標準，台灣已全數達標，被美國列為匯率操縱國的風險急速升高。

美國財政部半年一度的匯率報告，對匯率操縱設有三項指標，前兩項台灣早已超限，僅存最後一項：「匯率干預金額占GDP的比重超過百分之二」，而央行昨日出爐的報告顯示，央行去年淨買匯金額不只超過2%，甚至還逼近6%。