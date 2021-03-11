周董卯起來申請「周同學」商標 拚進年度前五名

經濟部智慧局公布2020年專利申請與商標註冊統計，商標方面，我國商標去年註冊申請9.4萬件，創1999年智慧局成立以來最高紀錄，主因本國人申請件數大幅增加，外國人申請則減少，不過無論本外國人，皆以藥品類成長幅度最大。特別的是，去年外國人商標註冊申請前五大法人中，除了常客華為、資生堂之外，驚見亞洲巨星周杰倫旗下的「英屬維爾京群島巨星文創」入列，共申請「周同學」等88件商標。

智慧局統計，我國商標註冊申請9萬4089件，創智慧局史上最高紀錄，其中本國人申請件數7萬2170件，大幅增加17%；外國人2萬1919件，則為負成長。商標申請前五大國家（地區）中，中國大陸以4575件穩居首位，其次為日本4013件，及美國3814件。以成長率而言，美國年增5%，中國大陸、日本則呈現負成長。

以類別來看，本國人商標註冊申請以「廣告、企業經營及零售批發等」最多，其他分別為「餐廳、住宿等」、「咖啡、茶及糕點等」、「藥品等」、「化妝品、清潔劑等」，前五大類別件數均成長13%到29%不等。本國法人中，以統一企業申請749件最多，其次為王品餐飲284件及悠遊卡公司183件。

外國人商標註冊申請類別以「電腦及科技產品等」最多，前五大類別件數只有「藥品等」呈現正成長，年增3%。外國法人中，仍以華為公司121件拔得頭籌，資生堂、花王次之，周杰倫旗下的英屬維爾京群島巨星文創則排在第四名。

專利方面，智慧局去年受理專利申請7萬2238件，年減3%；發明專利4萬6664件、設計專利8019件，分別減少3%、9%，新型專利1萬7555件，件數持平。其中，本國人發明專利申請1萬9012件，創下2014年以來最高，中小企業件數大幅成長17%，學校也上升16%；設計專利則呈現負成長。而外國人發明、新型、設計專利都呈現負成長。

外國人申請專利，從國籍來看，日本持續位居外國人之首，三種專利共申請1萬3247件，美國7358件、中國大陸3761件次之；德國以1165件重返第5位。以專利類型來看，發明及設計專利申請均以日本居首，新型專利則為中國大陸件數最多。