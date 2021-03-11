聽新聞
test
0:00 / 0:00

金管會推五項新制 追趕國際市場

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

金管會開始推動資本市場藍圖，主委黃天牧昨（10）日表示，希望今年「資本市場能更平順發展」，7月將推符合中小企業需求的創新板、戰略新板、優質低流動性冷門股造市，加上規劃中的永續板與永續評鑑等五項新制陸續推出，迎合產業發展趨勢，期許「二、三年後台灣資本市場應能跟國際並駕齊驅。」

2020年台股價量齊揚，黃天牧昨在一個網路直播節目中強調，金管會更重視制度精進，如公司治理、永續發展等；外資持有台股市值46%，其更重視財報透明、公司治理及永續金融，所以金管會要推動精進台股制度藍圖，讓台灣資本市場往前走，不只國人投資，也要吸引外資，目的是要打造財報透明、即時且具備永續發展與公司治理的市場。

他也提及，台股交易出現Ｍ型化、過度集中特定股票現象。黃天牧表示，台灣有很多優質股票，但流動性低，因此金管會推動造市制度，由證交所、櫃買中心依相關指標，選出每股獲利佳，但日均交易量、周轉率、波動率較低的幾十檔個股，由券商擔任造市者及流動量提供者，來提高本益比，就會有投資人願意投資，企業籌資也較便宜，讓「股市發展更均衡，不是集中在少數熱門股」，年輕人也有機會買得起下一階段的熱門股。

對新一年期許，黃天牧說，今（2021）年還是擺脫疫情的一年，金管會對台灣資本與金融市場有很多規劃，包括在韌性、永續、包容與科技創新。

金管會 台股 黃天牧

延伸閱讀

黃天牧：穩定與發展並重

台股高檔震盪 黃天牧新春祝福：保持冷靜、繼績前行

蝦皮陸資疑雲 金管會要查

KY公司弊案頻傳 IPO從嚴審查

相關新聞

黃天牧：年輕人買股 最怕不知做什麼

金管會主委黃天牧昨（10）日表示，年輕人投資台股「最大風險是不知道自己在做什麼」，投資紀律與耐性跟金融知識一樣重要，要先...

機械設備出口 連六揚

台灣機械公會昨（10）日發布機械設備前二月出口值為47.18億美元，較去年同期大增25.4%，以新台幣計價約1,340....

離岸風電產業協會 成軍

台灣離岸風電產業昨（10）日成立台灣離岸風電產業協會（TOWIA），行政院副院長沈榮津及經濟部次長曾文生均到場表示支持，...

蘇郁卿：勞金局要優化投資效率

掌握5兆元資金的新任勞動基金運用局局長蘇郁卿昨（10）日上任，她強調要讓勞金局同仁能以此工作為榮，為此要在投資運用部分拿...

林伯豐籲 加強水資源調度

工商協進會昨（10）日召開理監事會議，理事長林伯豐在致詞時向政府提出三大建言，一是加強水庫清淤、水資源支援調度；二是藻礁...

央行：全球經濟 四大風險

中央銀行業務報告指出，今（2021）年全球經濟雖可望恢復成長，但前景仍面臨四大風險，包括疫苗普及與有效性尚存變數、疫情使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。