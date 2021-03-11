金管會推五項新制 追趕國際市場

金管會開始推動資本市場藍圖，主委黃天牧昨（10）日表示，希望今年「資本市場能更平順發展」，7月將推符合中小企業需求的創新板、戰略新板、優質低流動性冷門股造市，加上規劃中的永續板與永續評鑑等五項新制陸續推出，迎合產業發展趨勢，期許「二、三年後台灣資本市場應能跟國際並駕齊驅。」

2020年台股價量齊揚，黃天牧昨在一個網路直播節目中強調，金管會更重視制度精進，如公司治理、永續發展等；外資持有台股市值46%，其更重視財報透明、公司治理及永續金融，所以金管會要推動精進台股制度藍圖，讓台灣資本市場往前走，不只國人投資，也要吸引外資，目的是要打造財報透明、即時且具備永續發展與公司治理的市場。

他也提及，台股交易出現Ｍ型化、過度集中特定股票現象。黃天牧表示，台灣有很多優質股票，但流動性低，因此金管會推動造市制度，由證交所、櫃買中心依相關指標，選出每股獲利佳，但日均交易量、周轉率、波動率較低的幾十檔個股，由券商擔任造市者及流動量提供者，來提高本益比，就會有投資人願意投資，企業籌資也較便宜，讓「股市發展更均衡，不是集中在少數熱門股」，年輕人也有機會買得起下一階段的熱門股。

對新一年期許，黃天牧說，今（2021）年還是擺脫疫情的一年，金管會對台灣資本與金融市場有很多規劃，包括在韌性、永續、包容與科技創新。