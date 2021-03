黃天牧：年輕人買股 最怕不知做什麼

金管會主委黃天牧昨(10)日表示,年輕人投資台股「最大風險是不知道自己在做什麼」,投資紀律與耐性跟金融知識一樣重要,要先懂得自己個性的弱點,要能管理自己的性格;希望透過金融知識教育的落實,讓台灣年輕人在台股實現他的台灣夢。

愈來愈多年輕人投資台股,2020年台股新開戶人口40歲以下占65%,在期貨市場占60%,若以交易量來看,四成是40歲以下,期貨及權證則是五成,新的投資人代表了新的結構。

黃天牧昨在接受網路財經節目專訪時表示,「投資,不是知道什麼,就一定會做出滿意投資。」他說,塞蒙的有限理性決策(Bounded rationality decision)理論說到,「做決策時,個性性格會決定未來投資成敗。」

黃天牧解釋,投資不只知道金融或股票知識,還要管理自己性格,要眼觀四面、耳聽八方,紀律與耐性會影響投資時點的進退場時間,這是2013年諾貝爾經濟學獎得主勞勃·席勒擅長的行為金融學,以及2017年得主理察·塞勒提出的行為經濟學中最重要的觀念。

黃天牧提醒年輕人,從最近國際股票市場現象,發現年輕人或現代人的特別行為,即FOMO(錯失恐懼症,Fear Of Missing Out)、TINA(另無選擇,There is no alternative)或這次美國遊戲驛站事件中的YOLO(人生只有一次, You Only Live Once)。

黃天牧說,這在行為經濟學上要特別注意防範,即股神巴菲特所說「最大風險是因為你不知道自己在做什麼」,投資紀律與耐性跟金融知識一樣重要。