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黃天牧：年輕人買股 最怕不知做什麼

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導
金管會主委黃天牧（本報系資料庫）
金管會主委黃天牧（本報系資料庫）

金管會主委黃天牧昨（10）日表示，年輕人投資台股「最大風險是不知道自己在做什麼」，投資紀律與耐性跟金融知識一樣重要，要先懂得自己個性的弱點，要能管理自己的性格；希望透過金融知識教育的落實，讓台灣年輕人在台股實現他的台灣夢。

愈來愈多年輕人投資台股，2020年台股新開戶人口40歲以下占65%，在期貨市場占60%，若以交易量來看，四成是40歲以下，期貨及權證則是五成，新的投資人代表了新的結構。

黃天牧昨在接受網路財經節目專訪時表示，「投資，不是知道什麼，就一定會做出滿意投資。」他說，塞蒙的有限理性決策（Bounded rationality decision）理論說到，「做決策時，個性性格會決定未來投資成敗。」

黃天牧解釋，投資不只知道金融或股票知識，還要管理自己性格，要眼觀四面、耳聽八方，紀律與耐性會影響投資時點的進退場時間，這是2013年諾貝爾經濟學獎得主勞勃·席勒擅長的行為金融學，以及2017年得主理察·塞勒提出的行為經濟學中最重要的觀念。

黃天牧提醒年輕人，從最近國際股票市場現象，發現年輕人或現代人的特別行為，即FOMO（錯失恐懼症，Fear Of Missing Out）、TINA（另無選擇，There is no alternative）或這次美國遊戲驛站事件中的YOLO（人生只有一次， You Only Live Once）。

黃天牧說，這在行為經濟學上要特別注意防範，即股神巴菲特所說「最大風險是因為你不知道自己在做什麼」，投資紀律與耐性跟金融知識一樣重要。

黃天牧表示，金管會非常重視金融教育，美國有金融教育與知識委員會，2003年其負責人在國會上說「金融教育是美國人實現美國夢的Roadmap（藍圖）」，這句話一直放在他的心上，金管會將推動金融知識與教育，透過金融教育與了解，管理人生不同階段的財富與經濟，實現每位台灣人的台灣夢。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

黃天牧

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