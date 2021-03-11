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機械設備出口 連六揚

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導

台灣機械公會昨（10）日發布機械設備前二月出口值為47.18億美元，較去年同期大增25.4%，以新台幣計價約1,340.7億元，增幅亦達18.7%；機械公會表示，目前廠商接單能見度已看到第3季，整體產業復甦力道強勁。

值得注意的是，不畏農曆新年工作天數減少，以及國際貨運缺艙缺櫃影響，機械設備2月單月出口值為20.47億元，較去年同期成長16.8%，為自去年9月以來，連續六個月正成長。

柯拔希樂觀表示，由於產業帶動設備需求力道仍維持強勁，加上國內自主供應鏈效應，估計2021年全年產值上看1.2兆元，出口值也有望挑戰300億美元大關，再創台灣機械產業新高峰。

今年前二月機械出口值前三大，分別為：檢量測設備6.82億美元、占比14.5%，較去年同期成長42.3%；電子設備6.28億美元、占比13.3%，較去年同期成長22.9%；工具機3.74億美元、占比7.9%，較去年同期增加12.7%。

前二月出口國前三大，依序為中國大陸14.17億美元、占比30.0%；美國10.25億美元、占比21.7%；日本3.17億美元、占比6.7%。

柯拔希指出，2月機械設備出口前十大產品中，以動力傳動件成長幅度最大，增幅達53.9%；動力手工具及工具機零組件也分別有42.5%及41.9%的增長；而工具機在1月大幅度成長23.2%後，2月則呈現微幅衰退0.6%，另昇降及輸送設備衰退20.4%。

出口值 工具機

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