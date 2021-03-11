林伯豐籲 加強水資源調度

經濟日報 / 記者謝柏宏黃有容／台北報導

工商協進會昨（10）日召開理監事會議，理事長林伯豐在致詞時向政府提出三大建言，一是加強水庫清淤、水資源支援調度；二是藻礁公投若通過，應重新思考核能供電；三是多元採購疫苗、並協助研發國產疫苗。

林伯豐指出，2021年是充滿希望與轉機的一年，國際經濟交流恢復正常，指日可待。工商界期盼政府協助企業把握契機，儘速回復營運正軌。因此他向政府並提出三點建議：

首先，台灣多數水庫見底，建請政府趁此機會加強水庫清淤，並強化農業用水管線化，以及水資源的支援調度（如翡翠水庫支援石門水庫供水區）。

其次，藻礁公投終將成案，如公投通過，將面臨缺電危機，建請政府務必超前佈署，公佈最新「全國電力資源供需報告」，預先擬訂符合減碳時程之備用能源政策，重新思考核能供電，並完善現有電價穩定機制。

第三，雖然台灣即將開打新冠肺炎疫苗，但相較國際情況，已明顯落後，建請政府多元採購疫苗，凡是經過世界衛生組織（WHO）認證的國外疫苗，都可考慮納入採購對象，並繼續提供資源協助國內業者研發國產疫苗。

不過，對於藻礁公投議題，經濟部回應，穩定供電、減污減煤、保護藻礁，都是重要價值，希望能夠兼顧共贏。但「在核廢料難以處理的限制下，核電無法成為選項」。

另外，林伯豐認為，台灣還被放在匯率觀察名單中，匯率自由化是應該的，但是不要自己評估太高。對於台灣人才面臨流失危機。林伯豐說，台灣高階人才所得稅率高，這也是人才外流原因之一；針對離岸風電問題，林伯豐認為非做不可，但目前價格5.2元太高，應以競標價格2.5~2.6元較合理。

石門水庫 疫苗 林伯豐

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