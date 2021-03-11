蘇郁卿：勞金局要優化投資效率

掌握5兆元資金的新任勞動基金運用局局長蘇郁卿昨（10）日上任，她強調要讓勞金局同仁能以此工作為榮，為此要在投資運用部分拿出具體成績，並在管理制度面提升。至於未來三大工作重點，她提及投資面要更強化企業社會責任、加強並落實內控，並與利益關係人加強溝通。

蘇郁卿昨日上任，並於局內舉辦見面會，她提及其願景與努力目標，是要讓局內同仁能以此工作為榮，為此有兩個努力方向，第一是要拿出具體成績。她說，將創造勞金局更好投資效率、長期穩定績效，期許要拿出成績來給大家。

第二，就是提升內部組織文化。蘇郁卿強調，將以嚴守紀律為大前提，讓勞金局充滿溫暖、溫度，同仁互相成長、學習，讓同仁能以在勞動基金運用局工作為榮。蘇郁卿表示，未來工作重點有三。第一，勞動基金來自社會大眾，因此在投資面會更強調企業社會責任，勞金局這塊過去做得不錯，這也是未來趨勢，勞動基金運用方向，也要更朝向運用安全、穩定、治理，以及社會平衡發展、環保、勞工權益等方向。

第二，勞金局已有許多內控規範，不過內控機制仍需要時時檢討，近期將發布新的內控機制，未來也會更加強落實12項強化措施，並隨時因應、檢討。