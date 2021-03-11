勞金局首要任務…重獲社會信任

新任勞金局局長蘇郁卿自嘲退休後轉任「家庭管理師」，臨危受命面對士氣受游迺文弊案打擊的勞金局同仁，並掌握規模5兆元勞動基金的挑戰，她強調「戰士沒有選擇戰場的權力」，在弊案發生後，如何恢復局內同仁榮譽感，並重新獲得大眾信任，成上任首要任務。

最早在財政部任職，後來轉到金管會，之後再出任櫃買中心公益董事及總經理，最後才轉戰業界，擔任智擎生技獨董，在繞了一大圈後，最後她又回到公務體系來。蘇郁卿直言，接到長官徵詢時「沒考慮太多」，很快就答應，這是「緣分」。她說，戰士沒有選擇戰場的權力，「但求盡力無愧」。

她在走馬上任首日，首先就是拜訪局內全體同仁，向將來的工作夥伴們喊話，要讓同仁們能以在勞金局工作為榮。