離岸風電產業協會 成軍

台灣離岸風電產業昨（10）日成立台灣離岸風電產業協會（TOWIA），行政院副院長沈榮津及經濟部次長曾文生均到場表示支持，但兩人未在會中宣布有關預定本月下旬公布的第三階段區塊開發時程及草案內容，而廠商則是向官員提出三點建言。

TOWIA首屆理事長許乃文致詞指出，今年是台灣風電關鍵一年，因為有許多風場都已經開工，如火如荼建設，有信心協會會員將能與政府合作。她也提出三點建言，請政府持續提供穩健務實投資環境；遴選計畫經驗能納入區塊開發；鼓勵創新科技，持續投入離岸風電。

對於廠商三點建言，曾文生致詞表示，政府已經規劃未來20年的後的情境，包括20年後風場要更新有什麼位置可以配合，表示政策穩健。再來，每週都與副院長開會，確保穩定台灣能源安全下建構一個好的供應鏈跟開發彈性跟效率。至於科技技術方面，他說，技術創新、零碳排努力都會來嘗試，也希望透過意見交換對於下階段綠能發展做更好準備。

沈榮津致詞表示，離岸風電計畫對於台灣是新產業，所以政府部門、產業界、社會大眾確實是都比較陌生，因此鼓勵開發商要先籌組一個協會，蒐集大家風場上遭遇的問題跟困難。

台灣離岸風電產業協會由八家創始會員，包括哥本哈根風能開發（CIP）、台灣捷熱能源 （JERA）、麥格理綠投資集團 （Macquarie's Green Investment Group）、台灣北陸能源發展（NPI）、沃旭能源 （Ørsted）、上緯新能源（SRE）、達德能源集團 （wpd）、玉山能源（Yushan Energy Co,Ltd.）等。