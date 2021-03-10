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央行：全球經濟前景尚有四大風險 談寬鬆政策退場過早

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行業務報告指出，今(2021)年全球經濟雖可望恢復成長，但前景仍面臨四大風險，包括疫苗普及與有效性尚存變數、疫情使既有經濟金融脆弱性惡化、金融情勢可能因市場避險情緒升溫驟然緊縮，以及全球經貿政策不確定性仍高：這些風險一旦升高或實現將拖累經濟復甦，須密切關注。

央行指出，展望今年，國內經濟持續增溫、通膨率回升，主計總處預測今年經濟成長率升至4.64%，CPI年增率為1.33%。

央行強調，去年10月以來，因擔憂新一波疫情升溫再次威脅經濟金融穩定，美、歐、日等主要央行皆維持政策利率於極低水準，並持續進行大規模資產購買計畫。今年初該等央行表示，在經濟尚受疫情影響之際，討論寬鬆政策退場仍言之過早。

央行表示，全球經濟前景面臨高度不確定性、面臨四大風險。

一，疫苗普及與有效性尚存變數。當前全球經濟前景最大風險仍是疫情發展。富國的疫苗國家主義可能致其他國家延遲接種，且若疫苗有效性不如預期或施打延宕，都將延後全球疫情受控時間，致病毒出現更多變異，引發現有疫苗失效及群體免疫門檻提高的風險，阻礙全球經濟成長。

二，疫情致既有的經濟金融脆弱性惡化。疫情爆發前，許多國家已面臨貧富差距擴大、生產力成長低落，以及整體債務規模龐大等經濟金融脆弱性，疫情導致這些存在多年的脆弱性進一步惡化，恐對未來經濟前景帶來長期傷害。

三，金融情勢可能因市場避險情緒升溫驟然緊縮。主要國家金融市場與實體經濟仍呈K型復甦，致市場修正風險上升，一旦疫情發展或經濟數據不如預期，避險情緒可能驟升，促使資產價格修正、銀行緊縮放款，導致企業及家庭難以取得營運、投資或消費所需資金，進而衝擊實體經濟。

四，全球經貿政策不確定性仍高。美中貿易爭端及英國脫歐等全球經貿不確定性居高不下，企業的全球投資及布局面臨挑戰。

疫情 疫苗 央行

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