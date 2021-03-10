房地合一稅修法 個人、境內外法人兩年內交易皆課45%

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
行政院研議房市健全方案，加強版房地合一稅擬持有五年內售屋要課重稅，預期將降低投資意願。 本報資料照片
行政院研議房市健全方案，加強版房地合一稅擬持有五年內售屋要課重稅，預期將降低投資意願。 本報資料照片

炒房！行政院院會明日將通過房地合一稅修法，財政部長蘇建榮晚間受訪指出，房地合一稅修法版本是延長短期持有時間，包括自然人、境外法人皆然，此外也將境內法人比照自然人稅人，但排除建商等起造者。

蘇建榮表示，房地合一稅2.0修法後，上路時間要由行政院定之，預計一樣會有「日出條款」，一部分適用新制，一部分適用舊制。

房地合一稅2.0修法，針對自然人方面，現行持有期間一年內課45%重稅，調整為持有兩年內課45%稅率；稅率35%適用對象，現為持有超過一年、未逾兩年者，調整為超過兩年、未逾五年；原稅率20%適用對象，現為持有超過兩年、未逾十年者，調整為持有逾五年、未逾十年。至於持有超過十年者，稅率則維持現行的15%。

針對境外法人，現行持有房地一年以內交易，稅率為45%，將調整為持有兩年內交易，就要課45%；現行持有逾一年交易，稅率為35%，將調整為持有逾兩年交易，就要課35%。

針對境內法人，現為併入營所稅申報，適用稅率20%；未來修法後，則是完全比照自然人持有期間應課稅率，最高課45%，以抑制炒房。

至於囤房稅，蘇建榮表示，沒有所謂「版本」，本來就是中長期規劃，未來再視房市發展檢討。暫時不推囤房稅的原因，蘇建榮指出，一方面打擊面較大，要審慎思考，例如因繼承、祖厝等原因，並非投機囤房，要避免傷及無辜；另一方面也擔心重蹈南韓覆轍，擔憂租金轉嫁到租屋族。

境內法人房地合一稅修法。翁至威製表
境內法人房地合一稅修法。翁至威製表
個人房地合一稅修法。翁至威製表
個人房地合一稅修法。翁至威製表
境外法人房地合一稅修法。翁至威製表
境外法人房地合一稅修法。翁至威製表

房地合一 炒房

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