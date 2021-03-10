長榮海運2月營收逼近300億元 再刷新歷史記錄

長榮海運2月營收再創新高，營收數字逼近300億元，來到296.29億元，年增率125.1%，累計1、2月的營收達589.64億元，年增率達95.35%。

長榮海運去年12月的營收來到245.8億元，年增率達58.81%，寫下新高後；元月營收來到284.35億元，又寫新高記錄，2月營收則表現超出市場預期，來到296.29億元。

法人推估，長榮海運去年11月營收為196.99億元，雖然沒有創新高，單月每股稅後純益就達到0.85元，所以法人推估，以長榮、1、2月的營收數都都優於去年11月的196.99億元，1、2月的獲利勢必比11月更好，第1季的獲利也出現想像空間。

海運專家指出，海運市場，農曆年後迄今，因疫情造成美國塞港及缺工問題未解，大量船舶滯留於美國海上等待進港卸貨時間延長，航運產業結構因疫情而轉變，未來高運價將成為常態；此外，隨著全球疫苗施打率提升，下半年全球經濟有望逐步復甦成長，屆時亦步入第三季傳統海運旺季，今年航運市場將持續熱絡。