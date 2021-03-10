離岸風電產業協會成立 對區塊開發提三建議

台灣離岸風電產業協會（TOWIA）今（10）日宣布成立，協會首任理事長許乃文提出三點建言，包括希望政府持續提供穩健投資環境，讓政策規劃與實施都能和國際接軌，以及月底將公布的第三階段區塊開發細則，能夠納入過去經驗，並結合產官學研量能等。

台灣離岸風電產業協會由八家風電業者成立，包括哥本哈根風能開發（CIP）、台灣捷熱能源 （JERA）、麥格理綠投資集團 （Macquarie’s Green Investment Group）、台灣北陸能源發展（NPI）、沃旭能源 （Ørsted）、上緯新能源（SRE）、達德能源集團 （wpd）、玉山能源（Yushan Energy Co,Ltd.）。行政院副院長沈榮津及經濟部次長曾文生皆參加成立大會，並回應業者建言。

TOWIA成立大會上稱沈榮津為「台灣離岸風電之父」，沈榮津致詞時指出，對台灣來說，離岸風電是新產業，因此他擔任經濟部長時，就鼓勵開發商籌組協會，搜集產業問題與困難、和政府部門與社會溝通。他表示，第三階段區塊開發細則即將宣布，感謝開發商提供寶貴意見，讓政府了解二○二五後未來十年要怎麼做才會比較順遂，包括市場性、技術方面等。他強調，「政府始終站在最前線」，產業遇到問題都可以來談，也相信今年年底社會大眾對於離岸風電的發展成果，將更有感。

許乃文致詞時表示，今年是離岸風電的「關鍵一年」，有許多風場都已經如火如荼開工建設，她有信心協會會員將通力與政府合作，把國際標準資源技術帶入台灣，跟台灣優質產業量能結合，為台灣打造具有國際競爭力的產業鏈。

許乃文同時提出三點建言，包括：請政府持續提供穩健務實的投資環境，讓政策規劃施行過程跟國際扣合緊密；另外，第二階段潛力場址遴選計畫的經驗，也納入第三階段區塊開發，讓政策彈性更靈活，來因應未來新技術引進與市場整體變化；也希望鼓勵創新科技，於第三階段區塊開發能結合產官學研的研究量能，持續投入離岸風電的創新科技研發與落實。

對於一延再延、目前預計本月底對外公布的第三階段區塊開發細則，許乃文會後受訪時指出，由於開發商需要準備時間，希望能儘速公告，並傾聽產業界聲音，不要提出產業難以遵從的方案。

曾文生致詞時回應上述三點建言，表示政府已經規劃未來20年情境，包括風場更新位置等；並且每周與沈榮津開會，確保在台灣能源穩定安全下，建構優質供應鏈，並兼顧開發彈性和效率。至於創新科技部分，他指出，都會努力嘗試。