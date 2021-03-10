2020年商標註冊申請件數創新高 藥品成長幅度最大
經濟部智慧財產局20日公布2020年商標註冊申請，達94,089件，刷新1999年智慧局成立以來最高紀錄。本國人商標註冊申請前三大是統一企業、王品餐飲、悠遊卡公司。外國人商標註冊申請前三大則是華為、資生堂、花王，而藝人周杰倫所屬的巨星文創英屬維爾京群島則排名第四。
智慧局局長洪淑敏表示，2020年商標註冊申請94,089件，其中本國人申請件數72,170件，大幅增加17%，外國人21,919件，則為負成長12%。
至於本國人商標註冊申請類別，以廣告、企業經營及零售批發居首，多達13,230類最多，成長19%。其他依序是餐廳、住宿（成長13%），咖啡、茶及糕點（成長18%），藥品（成長29%），化妝品、清潔劑（成長22%），又以藥品的商標註冊成長幅度最大，智慧局研判也是和疫情有關。
且值得注意的是，在外國人的商標註冊申請部分，同樣也是以藥品的成長最多，年增3%，但以電腦及科技產品類最多，達4389類，其次是廣告、企業經營及批發，以及排名第四的化妝品、清潔劑，還有排名第五的教育、娛樂等，只是外國人去年商標註冊申請的前五大類別，除了排名第三的藥品是正成長外，其餘則都是負成長。
而在商標申請前五大國家中，以中國大陸的4,575件穩居首位，其次為日本的4,013件，還有美國的3,814件。若以成長率來看，美國年增5%，中國大陸、日本則是呈現負成長。
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