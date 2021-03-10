工商團體拋重新思考核能 經濟部提三對策盼兼顧共贏

工商協進會今（10）日舉辦「第25屆第12次理監事聯席會議」，理事長林伯豐致詞時表示，工商團體關注藻礁公投議題，擔心若公投過了，台灣將面臨缺電危機，應重新思考核能一事。對此，經濟部下午也做出回應，表示穩定供電、減汙減煤、保護藻礁，都是重要價值，希望能夠兼顧共贏。

經濟部也進一步指出，但在核廢料難以處理的限制下，核電無法成為選項。第三接收站的興建，是為了增加天然氣發電，減少中南部空污，因此經濟部不斷向社會溝通說明並爭取支持，希望能夠在兩種環保價值之間取得平衡。

經濟部強調，可理解產業界對若公投通過後，對穩定供電的擔憂，但在現階段核廢料無法處理的情況下，核電無法成為選項。以核二1號機為例，即使運轉執照可到2021年底屆期，卻因為核廢料貯存場址難尋、燃料棒無法取出，因此必須在今年6月提前停機，凸顯核廢料處理面對的高度困難。

經濟部進一步建議產業界支持國家增加天然氣、減少燃煤、發展綠能的穩定供電路徑，共同爭取社會支持。