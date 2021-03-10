工商協進會喊考慮重啟核電 經濟部：核電無法成為選項

工商協進會理事長林伯豐今（10）日於「第25屆第12次理監事聯席會議」致詞時談到藻礁議題，認為若公投通過將面臨缺電危機，建請政府超前部署，公布最新「全國電力資源供需報告」，甚至重新考慮核能供電。對此，經濟部回應，核廢料難以處理的限制下，核電無法成為選項。

林伯豐表示，藻礁公投終將成案，如公投通過，將面臨缺電危機，建請政府務必超前佈署，公佈最新「全國電力資源供需報告」，預先擬訂符合減碳時程之備用能源政策，重新思考核能供電，並完善現有電價穩定機制。

經濟部表示，穩定供電、減污減煤、保護藻礁，都是重要價值，希望能夠兼顧共贏，「但在核廢料難以處理的限制下，核電無法成為選項」，第三接收站的興建，是為了增加天然氣發電，減少中南部空污，因此經濟部不斷向社會溝通說明並爭取支持，希望能夠在兩種環保價值之間取得平衡。