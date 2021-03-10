讓媒體向社群平台收費？ 眾立委要公平會研議

澳洲政府已向Faceboook、Google二大社群平台出手，要求其與媒體議價分配廣告收入，今（10）日立法院多名跨黨派立委亦提出要求，籲公平會跟進國際趨勢，啟動研議相關政策。

澳洲政府要求網路服務平台使用新聞內容必須付費，立法院經濟委員會今日邀請公平會進行業務報告，包括謝衣鳳、蘇治芬、劉世芳、鍾佳濱等多位跨黨派立委，皆要求公平會對此拿出態度，並提出社群平台巨擘在台灣的市佔率分析。

公平會主委李鎂表示，根據公平會針對國內廣告產業最新的調查，Faceboook、Google二大科技巨擘，目前約占我國廣告市場六成到八成。

李鎂指出，媒體跟社群平台廣告，應該是屬於互利、互補關係，雙方對廣告業務的議價，目前看來是屬於私權領域，即便澳洲政府認為不只是私權問題，但國際間對於介入仍沒有共識，公平會也在持續關注國際動態。

公平會官員表示，目前最新的調查，僅截至2018年度為止，澳洲這部法案其實不只由競爭主管機關負責，還包括當地的財政及通訊傳播主管機關，競爭主管機關主要是在兩造議價、仲裁的過程中，負責提出相關專業意見。