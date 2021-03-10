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低價鳳梨出現？公平會：將關注近期價格

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
大陸停止進口台灣鳳梨，引發我國鳳梨銷售危機。示意圖／聯合報系資料照
大陸停止進口台灣鳳梨，引發我國鳳梨銷售危機。示意圖／聯合報系資料照

中國大陸停止進口台灣鳳梨，引發我國鳳梨銷售危機，民進黨立委邱議瑩今（10）日針對近期市場上出現低價鳳梨的情形提出質詢，公平會主委李鎂表示，如果涉及廠商聯合訂價行為，公平會可以介入處理，將關注近期鳳梨低價問題。

立法院經濟委員會今天邀請公平會進行業務報告，邱議瑩質詢提到，近期台灣鳳梨的市場價格普遍較高，但是最近卻發現部分超商業者販售價格特別便宜，擔心價格與產地有落差。

李鎂表示，自從3月以來，公平會已經在持續關注鳳梨的價格波動情形，目前推測部分市場價格較低的原因，有可能是採契作等模式；但如果有涉及廠商聯合訂價的行為，那就會是公平會可以處理的情況，將會持續關注低價鳳梨的原因。

立委蘇治芬也同樣關切農產定價的問題，特別是去年蒜頭價格大漲的情形，李鎂指出，去年公平會花了很多時間瞭解，發現蒜頭價格確實有上漲的情形，其原因主要於進口蒜頭接受檢疫，再加上疫情讓部分國家無法進口，因此導致蒜商的價格上漲。

李鎂表示，去年沒有看出廠商聯合哄抬價格的情況，而今年公平會仍持續關注蒜價。

鳳梨

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