葡萄王生技正式開啟代工元年 集團新佈局力拚業績起飛

圖／葡萄王生技 提供

葡萄王生技 2月對比同期工作天數減少條件下合併營收5.5億、年減18.2%，但若參考前(2019)年，農曆年同落在2月基期相比，營收表現仍有進步，年成長18.1%。三大事業體中，上海葡萄王表現亮眼，年增率達3位數成長；台灣葡萄王延續成長力道，年增率達近30%；子公司葡眾則因去年同期疫情開始蔓延，帶動益生菌銷售突破新高，今年2月營收年減25.88%。

母公司台灣葡萄王持續發威， 1-2月累計營收年增36.95%，即使今年2月工作天數較少，但單月仍有年增29.39%的成長力道，表現出色。自有品牌新品靈芝王精華飲，掌握過年送禮熱潮，搭配多元行銷活動，帶動銷量較平常推升十倍以上。緊接著母親節活動檔期，可望為營收再注入動能值得期待。海外代工受疫情帶動保健意識的提升，銷往中國、東南亞的益生菌、蟲草類素材訂單增加且出貨穩定，2月較去年同期成長37.19%，累計1~2月年成長高達89%，正式開啟代工元年。

上海葡萄王2月營收年成長150.74%，1-2月累計成長74.59%。去年因Covid-19疫情干擾，部份城市實施封城，導致生產、出貨受影響，營收基期偏低，而今年開始逐漸恢復正常運作，造成兩期營收差異達3位數。目前整體中國經濟環境日趨緩和，上海葡萄王訂單能見度佳，接單穩健，可望提升未來動能。

子公司葡眾2月營收4.5億、年減25.88%，主要去年同期疫情爆發，讓益生菌需求暴增，加上疫情日益嚴峻，使得會員產品存貨需求增加，進而創下「康爾喜」與「康爾喜N」益生菌上市後銷售新高。但若與前年類似基期條件相較，2月單月仍成長了20%，實屬穩健。緊接著3~6月為會員衝聘期高峰，後勢樂觀可期。

2020年全球產業普遍受Covid-19疫情影響的艱難環境中，集團去年EPS維持穩定達9.34元，為回饋股東的長期支持，董事會已同意配發現金股息6.4元，配息率拉升至69%，殖利率約3.58％，充份展現對於未來業績樂觀的信心。