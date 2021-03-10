快訊

評／全民吃鳳梨治標不治本？產銷失衡與被忽略的糧食安全

全校只剩1系！蘭陽技術學院驚傳下學期停止招生 校董發公開信說明

環球晶收購世創案 已通過三國主管機關核准

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

針對公開收購世創（Siltronic）股權案，環球晶（6488）於今（10）日表示，已取得部分所需主管機關的無條件核准。

環球晶指出，奧地利聯邦競爭管理局於第一階段審查後，在3月8日無條件核准這次的收購案。

3月3日時，美國外國投資委員會（「CFIUS」）也通知，表示收購世創股權案的審查程序已完成，並無條件通過。

另外，德國聯邦卡特爾署先前已於2月9日表示，對這項沒有異議，並於第一階段審查後無條件核准。

環球晶預計這次收購案將於下半年完成最終交割，收購案的完成將取決於尚需取得的主管機關核准。

環球晶在收購世創股權案，共掌握其約七成股權，其中包括13.67％是環球晶及子公司自行在公開市場購股取得，另外五成多股權是透過公開收購程序，整體收購總價金推估約超過30億歐元。

目前環球晶是全球第三大半導體矽晶圓廠，世創則排名第四，環球晶與世創若順利強強聯手，將躍居全球第二大半導體矽晶圓廠。

環球晶公開收購世創股權案是於去年12月宣布，期間歷經部分波折，最初提出的每股收購價格為125歐元，但在今年1月下旬兩度抬價，先是調高到140歐元，而後又抬升到145歐元，收購期間也兩度延長。

環球晶 晶圓廠

延伸閱讀

矽晶圓女王徐秀蘭 征服投資圈

環球晶千億收購世創 達陣

取得世創7成股權 環球晶市占躍全球第二

環球晶收購世創達標 最終收購股權達70.27%

相關新聞

福島核災十周年 66％台灣民眾支持以再生能源取代核電

311日本福島核災將滿十周年，一份由媒體委託世新大學所進行的「國人核能發電意向調查」今（10）日公布，調查顯示66%受訪...

研訓院公布2月指數 國內不動產市場風險趨緩

台灣金融研訓院今(10)日上午公布今年2月最新TAIFRI指數(Taiwan Financial Risk Index，...

出口連八紅 寫最旺2月

財政部昨（9）日公布2月出口277.9億美元，是歷年同期最佳，年增9.7%，出口連八紅；前二月出口規模620.6億美元，...

三接備案 排除核四、深澳電廠

藻礁公投攸關三接工程，行政院長蘇貞昌昨（9）日於立法院答詢指出，三接如果不順利，勢必要透過南電北送、中電北送等措施，甚至...

【東元寶佳和解／上】三強鼎立下黃茂雄長子積極表態 能圓「阿嬤接班期待」嗎

電機大廠東元原本將在5月25日改選董事，上演經營權爭奪戰，但9日下午，東元公司發出聲明稿，竟與對峙已久的寶佳集團，戲劇性大和解，且與盟友華新麗華達共識，三方要推舉11席新董事。意味此後東元將進入三強鼎立時代，但席次與人選如何分配，是各方下階段布局重點，也牽動東元的家族接班。

主計長朱澤民：台灣通膨問題是短期波動　不是長期現象

立法院財政委員會邀請行政院主計總處主計長朱澤民、審計部審計長率所屬單位主管列席業務報告並備質詢。對於台灣的通膨問題，朱澤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。